Канунникова (Кирьянова) Евдокия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКанунникова (Кирьянова) Евдокия Андреева

Канунникова (Кирьянова) Евдокия Андреева

Место рождения

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
15.04.1909 ст.

Муж: Канунников Иван Иванов

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1910 по 1914 ст.

Сын: Канунников Владимир Иванов

Отец ребёнка: Канунников Иван Иванов

Таушево, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
06.03.1915 ст.

Дочь: (Канунникова) Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Канунников Иван Иванов

Москва, город федерального значения Москва
крестины - ц. Василиевская в Новой Деревне (Ивановский Сорок)
Рождение ребёнка
28.09.1917 ст.

Сын: Канунников Георгий Иванов

Отец ребёнка: Канунников Иван Иванов

Таушево, Воловский район , Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.