Канунникова (Кирьянова) Евдокия Андреева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.04.1909 ст.
Рождение ребёнка
С 1910 по 1914 ст.
Сын: Канунников Владимир Иванов
Отец ребёнка: Канунников Иван Иванов
Рождение ребёнка
06.03.1915 ст.
Дочь: (Канунникова) Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Канунников Иван Иванов
Москва, город федерального значения Москва
крестины - ц. Василиевская в Новой Деревне (Ивановский Сорок)
Рождение ребёнка
28.09.1917 ст.
Сын: Канунников Георгий Иванов
Отец ребёнка: Канунников Иван Иванов
Смерть
Неизвестно