Биляров Амбросий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биляров Амбросий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1772

Сын: Биляров Максим Амбросимович

Мать ребёнка: не указана

Новая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1815

Сын: Биляров Игнатий Амбросимович

Мать ребёнка: не указана

Новая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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