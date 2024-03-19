Кистанова (Шаломай) Евдокия Аверьяновна
Место рожденияс. Яновка, Ольховского района, Киевской области
Дата рождения01.03.1891
Дата смерти22.12.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кистанова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Кистанов Василий Дементьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денисенко Лариса Васильевна
Отец ребёнка: Кистанов Василий Дементьевич
Рождение ребёнка
29.12.1932
Сын: Кистанов Борис Васильевич
Отец ребёнка: Кистанов Василий Дементьевич
Смерть
22.12.1977
Нижнеудинск, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область