Кистанова (Шаломай) Евдокия Аверьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кистанова (Шаломай) Евдокия Аверьяновна

Место рождения

с. Яновка, Ольховского района, Киевской области

Дата рождения

01.03.1891

Дата смерти

22.12.1977

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кистанова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Кистанов Василий Дементьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денисенко Лариса Васильевна

Отец ребёнка: Кистанов Василий Дементьевич

Рождение ребёнка
29.12.1932

Сын: Кистанов Борис Васильевич

Отец ребёнка: Кистанов Василий Дементьевич

Смерть
22.12.1977
Нижнеудинск, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область

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