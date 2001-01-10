Хегстрем Ангелина Анатольевна
Место рождения
Дата рождения07.11.1926
Дата смерти10.01.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1926
Рождение ребёнка
13.03.1949
Сын: Хегстрем Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Хегстрем Владимир Михайлович
Шяуляй, Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių apskritis
Рождение ребёнка
19.07.1953
Сын: Хегстрем Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Хегстрем Владимир Михайлович
Полесск, Полесский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.01.2001
Лида, Лидский район, Гродненская область