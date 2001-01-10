Хегстрем Ангелина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХегстрем Ангелина Анатольевна

Хегстрем Ангелина Анатольевна

avatar

Место рождения

Прилуки, Чернігівська область

Дата рождения

07.11.1926

Дата смерти

10.01.2001

Пол

Женский

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1926

Отец: Найдион Анатолий Павлович

Мать: Чернобривец Лидия Петровна

Прилуки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.03.1949

Сын: Хегстрем Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Хегстрем Владимир Михайлович

Шяуляй, Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių apskritis
Рождение ребёнка
19.07.1953

Сын: Хегстрем Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Хегстрем Владимир Михайлович

Полесск, Полесский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хегстрем Владимир Михайлович

Смерть
10.01.2001
Лида, Лидский район, Гродненская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close