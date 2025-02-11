Прохор Дементьев 1803 — найти родственников по фамилии на Familio

Прохор Дементьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1803, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1857, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
ДементийДо 1785 г.р.
Супруги
Афимья Филиппова1801 г.р.
Дети
Кузьма Афанасьев1834 г.р.
Дарья Прокофьева1844 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Дементий

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья Филиппова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Кузьма Афанасьев

Мать ребёнка: Афимья Филиппова

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Дарья Прокофьева

Мать ребёнка: Афимья Филиппова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1857
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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