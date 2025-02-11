Прохор Дементьев
мужской, родился 1803, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1857, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецДементийДо 1785 г.р.
Супруги
Афимья Филиппова1801 г.р.
Дети
Кузьма Афанасьев1834 г.р.
Дарья Прокофьева1844 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Дементий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья Филиппова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Кузьма Афанасьев
Мать ребёнка: Афимья Филиппова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Дарья Прокофьева
Мать ребёнка: Афимья Филиппова
Смерть
1857
Место жительства
1858