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Монюнина-Соколова Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1808 и 1811

Муж: Монюнин-Соколов Степан Дмитриевич

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: (Монюнина-Соколова) Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Монюнин-Соколов Степан Дмитриевич

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: (Монюнина-Соколова) Евфимия Степановна

Отец ребёнка: Монюнин-Соколов Степан Дмитриевич

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Монюнин-Соколов Василий Степанович

Отец ребёнка: Монюнин-Соколов Степан Дмитриевич

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: (Монюнина-Соколова) Василиса (Васса) Степановна

Отец ребёнка: Монюнин-Соколов Степан Дмитриевич

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1834
Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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