Монюнина-Соколова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1808 и 1811
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: (Монюнина-Соколова) Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Монюнин-Соколов Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: (Монюнина-Соколова) Евфимия Степановна
Отец ребёнка: Монюнин-Соколов Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Монюнин-Соколов Василий Степанович
Отец ребёнка: Монюнин-Соколов Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: (Монюнина-Соколова) Василиса (Васса) Степановна
Отец ребёнка: Монюнин-Соколов Степан Дмитриевич
Смерть
После 1834