Михеенкова (Шкарова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихеенкова (Шкарова) Анна Ивановна

Михеенкова (Шкарова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шкаров Иван Ильич

Мать: Шкарова Капитолина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеенков Семен Лазаревич

Отец ребёнка: Михеенков Лазарь Николаевич

Рождение ребёнка
22.05.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михеенков Лазарь Николаевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.