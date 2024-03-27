Михеенкова (Шкарова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шкаров Иван Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михеенков Семен Лазаревич
Отец ребёнка: Михеенков Лазарь Николаевич
Рождение ребёнка
22.05.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михеенков Лазарь Николаевич
Смерть
Неизвестно