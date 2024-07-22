Чернявская Валентина Григорьевна
Место рожденияКудеча
Дата рождения25.06.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1961
Кудеча
Бракосочетание
30.04.1982
Рождение ребёнка
17.12.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юрченко Николай Иванович
Кимкан, Облученский муниципальный район, Еврейская автономная область
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Рождение ребёнка
26.08.1984
Отец ребёнка: Юрченко Николай Иванович
Могоча, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край