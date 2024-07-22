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Чернявская Валентина Григорьевна

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Место рождения

Кудеча

Дата рождения

25.06.1961

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1926 г.р.

Муж

1960 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1984 г.р.

Добавил:

МЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1961

Отец: Чернявский Григорий Ефимович

Мать: Власенко Полина Ивановна

Кудеча
Бракосочетание
30.04.1982

Муж: Юрченко Николай Иванович

Рождение ребёнка
17.12.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрченко Николай Иванович

Кимкан, Облученский муниципальный район, Еврейская автономная область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.08.1984

Сын: Юрченко Роман Николаевич

Отец ребёнка: Юрченко Николай Иванович

Могоча, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край

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