Евстефеева (Чернобровкина) Анна
Место рожденияд.Георгиевка Орского уезда
Дата рождения1890
Дата смерти15.07.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Сын: Евстефеев Михаил Романович
Отец ребёнка: Евстефеев Роман
Кустанайская обл., г. Джетыгара, Комсомольская, 72
Рождение ребёнка
12.11.1925
Дочь: Зубарев Клавдия
Отец ребёнка: Евстефеев Роман
Казахстан Кустанайская область Денисовский район д.Георгиевка
Смерть
15.07.1985