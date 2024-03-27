Минкин Ярулла
Место рожденияд.Малые Ширданы Ширданскую волость Свияжского уезда Казанской губерни
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: Минкин Фазлулла
Мать: (Махмутова) Хуснизамал
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
На фото приведен список и данные погребений на кладбище селения Урда (Ханская ставка), Западный Казахстан, полученный от сотрудника их музея Гулмару Мирзагалиевой в 2020 году
Рождение ребёнка
03.03.1889
Сын: Минкин Ахматзия Ярулла Улы
Мать ребёнка: Нагима Мулла Мустаким Кызы
Рождение ребёнка
19.12.1893
Сын: Минкин Ахметсафа Яруллович
Мать ребёнка: Нагима Мулла Мустаким Кызы
Рождение ребёнка
08.10.1897
Дочь: (Минкин) Сафия Ярулловна
Мать ребёнка: Нагима Мулла Мустаким Кызы
Рождение ребёнка
08.10.1897
Дочь: (Минкин) Сафия Ярулловна
Мать ребёнка: Нагима Мулла Мустаким Кызы
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Нагима Мулла Мустаким Кызы
Рождение ребёнка
1900
Сын: Минкин Мухаметвафа Яруллович
Мать ребёнка: Нагима Мулла Мустаким Кызы
Рождение ребёнка
1904
Сын: Минкин Мухаметзюка Яруллович
Мать ребёнка: Нагима Мулла Мустаким Кызы
Рождение ребёнка
07.05.1906
Мать ребёнка: Нагима Мулла Мустаким Кызы
Рождение ребёнка
1909
Сын: Минкин Ахметмунир Яруллович
Мать ребёнка: Нагима Мулла Мустаким Кызы
Смерть
Неизвестно