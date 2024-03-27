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Минкин Ярулла

Место рождения

д.Малые Ширданы Ширданскую волость Свияжского уезда Казанской губерни

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Минкин Фазлулла

Мать: (Махмутова) Хуснизамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нагима Мулла Мустаким Кызы

Образование
Неизвестно
На фото приведен список и данные погребений на кладбище селения Урда (Ханская ставка), Западный Казахстан, полученный от сотрудника их музея Гулмару Мирзагалиевой в 2020 году
Рождение ребёнка
03.03.1889

Сын: Минкин Ахматзия Ярулла Улы

Мать ребёнка: Нагима Мулла Мустаким Кызы

Рождение ребёнка
19.12.1893

Сын: Минкин Ахметсафа Яруллович

Мать ребёнка: Нагима Мулла Мустаким Кызы

Рождение ребёнка
08.10.1897

Дочь: (Минкин) Сафия Ярулловна

Мать ребёнка: Нагима Мулла Мустаким Кызы

Рождение ребёнка
08.10.1897

Дочь: (Минкин) Сафия Ярулловна

Мать ребёнка: Нагима Мулла Мустаким Кызы

Рождение ребёнка
1898

Сын: Минкин Сафик Яруллович

Мать ребёнка: Нагима Мулла Мустаким Кызы

Рождение ребёнка
1900

Сын: Минкин Мухаметвафа Яруллович

Мать ребёнка: Нагима Мулла Мустаким Кызы

Рождение ребёнка
1904

Сын: Минкин Мухаметзюка Яруллович

Мать ребёнка: Нагима Мулла Мустаким Кызы

Рождение ребёнка
07.05.1906

Сын: Минкин Абдулла Яруллович

Мать ребёнка: Нагима Мулла Мустаким Кызы

Рождение ребёнка
1909

Сын: Минкин Ахметмунир Яруллович

Мать ребёнка: Нагима Мулла Мустаким Кызы

Смерть
Неизвестно

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