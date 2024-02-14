Сисина (Власова) Мария
Место рожденияЗима
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1924
Дочь: Сисина (Сисина) Вера Иннокентьевна
Отец ребёнка: Сисин Иннокентий
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Самусева (Сисина) Ольга
Отец ребёнка: Сисин Иннокентий
Смерть
1947
Похороны
Неизвестно