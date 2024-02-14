Сисина (Власова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сисина (Власова) Мария

Место рождения

Зима

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1924

Дочь: Сисина (Сисина) Вера Иннокентьевна

Отец ребёнка: Сисин Иннокентий

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Самусева (Сисина) Ольга

Отец ребёнка: Сисин Иннокентий

Смерть
1947
Похороны
Неизвестно

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