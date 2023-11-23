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Смирнов Иоанн Илларионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1816 г.р.

Мать

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
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Место
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Рождение
1845

Отец: Смирнов Илларион Алексеев

Мать: Анна Андреева

Смирнов Иоанн Илларионович (1845 — ?) Родился 6 января 1845 года в семье пономаря села Лазорцева Фомина Ростовского уезда Иллариона Смирнова. Обучался в Ростовском Борисоглебском уездном училище, а в ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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