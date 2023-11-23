Смирнов Иоанн Илларионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Смирнов Илларион Алексеев
Мать: Анна Андреева
Смирнов Иоанн Илларионович (1845 — ?) Родился 6 января 1845 года в семье пономаря села Лазорцева Фомина Ростовского уезда Иллариона Смирнова. Обучался в Ростовском Борисоглебском уездном училище, а в ... Показать все
Смерть
Неизвестно