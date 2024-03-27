Алия Алиакбаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлия Алиакбаровна

Алия Алиакбаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ибрагимов Мансур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ибрагимов Харис

Отец ребёнка: Ибрагимов Мансур

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ибрагимов Мансур

Смерть
Неизвестно
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