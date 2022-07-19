(Reisenauer) Magdalena
Место рожденияMalsch, Ettlingen, Baden, Germany
Дата рождения26.08.1755
Дата смерти06.09.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1796
Дочь: (Reisenauer) Anastasia Geiger
Отец ребёнка: Reisenauer Johann George
Рождение ребёнка
16.01.1802
Дочь: Bullinger (Reisenauer) Genofeva
Отец ребёнка: Reisenauer Johann George
Смерть
06.09.1808