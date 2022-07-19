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(Reisenauer) Magdalena

Место рождения

Malsch, Ettlingen, Baden, Germany

Дата рождения

26.08.1755

Дата смерти

06.09.1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

ЯМ
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Место
Комментарий
Рождение
26.08.1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Reisenauer Johann George

Рождение ребёнка
01.09.1796

Дочь: (Reisenauer) Anastasia Geiger

Отец ребёнка: Reisenauer Johann George

Рождение ребёнка
16.01.1802

Дочь: Bullinger (Reisenauer) Genofeva

Отец ребёнка: Reisenauer Johann George

Смерть
06.09.1808

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