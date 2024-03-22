Прядкин Павел
Место рождения
Дата рождения09.05.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1922
Отец: Прядкин Михаил
Мать: Прядкина Елена
Бракосочетание
?.06.1945
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.04.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
хутор Крым, , ,
Развод
Около 1947
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
15.12.1948
Жена: Анна
Рождение ребёнка
08.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
08.07.1952
Сын: Прядкин Павел
Мать ребёнка: Анна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно