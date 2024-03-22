Прядкин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прядкин Павел

Место рождения

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

09.05.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

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1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1922

Отец: Прядкин Михаил

Мать: Прядкина Елена

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
?.06.1945

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.04.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

хутор Крым, , ,
Развод
Около 1947

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
15.12.1948

Жена: Анна

Рождение ребёнка
08.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
08.07.1952

Сын: Прядкин Павел

Мать ребёнка: Анна

Место жительства
Неизвестно
Светлоград, Петровский, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Светлоград, Петровский, Ставропольский край
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