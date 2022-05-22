Тищенко Илья Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1933
Дата смерти17.11.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1957
Мать ребёнка: Тищенко Мария Арсентьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 26.05.1960
Мать ребёнка: Тищенко Мария Арсентьевна
Труд-Рассвет, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
17.11.1981