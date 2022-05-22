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Тищенко Илья Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1933

Дата смерти

17.11.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1933

Отец: Тищенко Трофим Алексеевич

Мать: Тищенко Ефросиния Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тищенко Мария Арсентьевна

Рождение ребёнка
22.08.1957

Сын: Тищенко Владимир Ильич

Мать ребёнка: Тищенко Мария Арсентьевна

Рождение ребёнка
Вычислено 26.05.1960

Сын: Тищенко Геннадий Ильич

Мать ребёнка: Тищенко Мария Арсентьевна

Труд-Рассвет, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
17.11.1981

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