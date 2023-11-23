Матрона Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Михаил Георгиев
Мать: Анна Дмитриева
ГАЯО, фонд 230 опись 1 дело 9019Формулярные ведомости о церквях и причтах Рыбинского уезда за 1824гс. Вознеснское на СлудуСвященник Алексей Козмин, 1788г.р, во священника определен 29 октября 1816г.... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексий Кузмин
Рождение ребёнка
1810
Сын: Автоном Алексеев
Отец ребёнка: Алексий Кузмин
Рождение ребёнка
15.01.1818
Сын: Восторгов Тимофей Алексеев
Отец ребёнка: Алексий Кузмин
Рыбинский филиал ГАЯОфонд 419 опись 4 дело 7Метрические книги церкви Рыбинского уезда с. Вознесенского на Слуду за 1818г15/20 январяо рожденииозначенной церкви у священника Алексея Козьмина сын Тимофе... Показать все
Рождение ребёнка
27.01.1820
Дочь: Феоктиста Алексеева
Отец ребёнка: Алексий Кузмин
с. Вознесенское на Слуде Рыбинского уезда.27 января 1820 года у священника Алексея Космина родилась дочь ФеоктистаВосприемницей была порутчицы Клеопатры Запольской сельца Митинскова дворовая женка Ага... Показать все
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Александра Алексеева
Отец ребёнка: Алексий Кузмин
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Любовь Алексеева
Отец ребёнка: Алексий Кузмин
ГАЯО, фонд 230 опись 1 дело 9019Формулярные ведомости о церквях и причтах Рыбинского уезда за 1824гс. Вознеснское на СлудуСвященник Алексей Козмин, 1788г.р, во священника определен 29 октября 1816г.... Показать все
Смерть
Неизвестно