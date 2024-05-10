Хейсина (Буткевич) Рива Марковна (Мордховна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Буткевич Марк (Мордхо) Абрамович
Мать: не указана
Дата рождения вычислена из записи о браке.
Бракосочетание
20.03.1883 ст.
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
19.01.1884 ст.
Отец ребёнка: Хейсин Пейсах Савельевич
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
05.05.1886 ст.
Сын: Хейсин Моисей-Мендель Пейсахович
Отец ребёнка: Хейсин Пейсах Савельевич
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
24.10.1887 ст.
Дочь: (Хейсина) Фейга Пейсаховна
Отец ребёнка: Хейсин Пейсах Савельевич
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно