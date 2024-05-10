Хейсина (Буткевич) Рива Марковна (Мордховна) Около 1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хейсина (Буткевич) Рива Марковна (Мордховна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Буткевич Марк (Мордхо) Абрамович

Мать: не указана

Дата рождения вычислена из записи о браке.
Бракосочетание
20.03.1883 ст.

Муж: Хейсин Пейсах Савельевич

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
19.01.1884 ст.

Сын: Хейсин Абрам Пейсахович

Отец ребёнка: Хейсин Пейсах Савельевич

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
05.05.1886 ст.

Сын: Хейсин Моисей-Мендель Пейсахович

Отец ребёнка: Хейсин Пейсах Савельевич

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
24.10.1887 ст.

Дочь: (Хейсина) Фейга Пейсаховна

Отец ребёнка: Хейсин Пейсах Савельевич

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно

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