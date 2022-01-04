Алексеев Антон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766 ст.
Дата смерти1820 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796 ст.
Мать ребёнка: не указана
В 1829 году взят в погонщики и на момент ревизии 1835 года еще не возвратился.
Рождение ребёнка
1802 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1820 ст.
На момент смерти - войсковой обыватель слободки Огибной Ольховатской волости Волчанского уезда Слободско-Украинской губернии.