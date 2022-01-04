Алексеев Антон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Антон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766 ст.

Дата смерти

1820 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796 ст.

Сын: Алексеев Петр Антонович

Мать ребёнка: не указана

В 1829 году взят в погонщики и на момент ревизии 1835 года еще не возвратился.
Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Алексеев Иван Антонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1820 ст.
На момент смерти - войсковой обыватель слободки Огибной Ольховатской волости Волчанского уезда Слободско-Украинской губернии.

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