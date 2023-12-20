Ярыгина (Мамонтова) Варвара Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярыгина (Мамонтова) Варвара Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Мамонтов Петр Нестеров

Мать: Мамонтова Афимья Казмина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярыгин Абрам Яковлев

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.04.1874

Сын: Ярыгин Василий Абрамович

Отец ребёнка: Ярыгин Абрам Яковлев

Смерть
Неизвестно

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