Ярыгина (Мамонтова) Варвара Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Мамонтов Петр Нестеров
Мать: Мамонтова Афимья Казмина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ярыгин Абрам Яковлев
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.04.1874
Отец ребёнка: Ярыгин Абрам Яковлев
Смерть
Неизвестно