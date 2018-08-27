Белолипецкая (Белолипецкая) Марфа Никитична
женский, родилась 27.08.1848 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла До 1858, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
МатьБелолипецкая (Моняхина) Аграфена Павловна23.06.1825 ст. г.р.
ОтецБелолипецкий Никита Сергеевич07.09.1828 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1848 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
28.08.1848 ст.
Смерть
До 1858