Белолипецкая (Белолипецкая) Марфа Никитична 27.08.1848 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Белолипецкая (Белолипецкая) Марфа Никитична

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 27.08.1848 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла До 1858, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Мать
Белолипецкая (Моняхина) Аграфена Павловна23.06.1825 ст. г.р.
Отец
Белолипецкий Никита Сергеевич07.09.1828 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1848 ст.

Отец: Белолипецкий Никита Сергеевич

Мать: Белолипецкая (Моняхина) Аграфена Павловна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
28.08.1848 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
До 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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