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Дорохова Татьяна Николаевна
Дорохова Татьяна Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1951
Пол
Женский
Отец
Дорохов Николай Мефодьевич
1928 г.р.
Мать
Дорохова Алефтина Павловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец:
Дорохов Николай Мефодьевич
Мать:
Дорохова Алефтина Павловна
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