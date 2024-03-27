Аносова (Аносова) Марфа Васильевна
Место рожденияБурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол
Рождение ребёнка
1934
Сын: Аносов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Аносов Василий Варламович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аносов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Аносов Василий Варламович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аносов Василий Варламович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с. Хутор, Кяхтинский район, Республика Бурятия, Россия
Смерть
Неизвестно