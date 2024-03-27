Аносова (Аносова) Марфа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аносова (Аносова) Марфа Васильевна

Место рождения

Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Аносов Василий Иванович

Мать: Аносова Мария Александровна

Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол
Рождение ребёнка
1934

Сын: Аносов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Аносов Василий Варламович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аносов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Аносов Василий Варламович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аносов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Аносов Василий Варламович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аносов Василий Варламович

Место жительства
Неизвестно
с. Хутор, Кяхтинский район, Республика Бурятия, Россия
Смерть
Неизвестно
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