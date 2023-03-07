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Вотинцева Параскева Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

07.05.1821 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вотинцев Малахий Федотов

Место жительства
Неизвестно
Смоленец, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1790

Сын: Вотинцев Савелий Малахов

Отец ребёнка: Вотинцев Малахий Федотов

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Вотинцева) Неонила Малахова

Отец ребёнка: Вотинцев Малахий Федотов

Рождение ребёнка
1799

Сын: Вотинцев Ермил Малахов

Отец ребёнка: Вотинцев Малахий Федотов

Рождение ребёнка
1807

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вотинцев Малахий Федотов

Смерть
07.05.1821 ст.
Смоленец, Вятский уезд, Вятская губерния

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