Вотинцева Параскева Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти07.05.1821 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Вотинцев Малахий Федотов
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Вотинцева) Неонила Малахова
Отец ребёнка: Вотинцев Малахий Федотов
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Вотинцев Малахий Федотов
Рождение ребёнка
1807
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вотинцев Малахий Федотов
Смерть
07.05.1821 ст.