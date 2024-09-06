Захаров Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.05.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1939
Дочь: Захарова Антонида Андреева
Мать ребёнка: Болотникова Евдокия Егоровна
Смерть
07.05.1953
Новостройка, Кемеровский муниципальный район, Кемеровская область