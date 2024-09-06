Захаров Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.05.1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болотникова Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
03.02.1939

Дочь: Захарова Антонида Андреева

Мать ребёнка: Болотникова Евдокия Егоровна

Смерть
07.05.1953
Новостройка, Кемеровский муниципальный район, Кемеровская область

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