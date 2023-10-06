Колесникова Елена Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесникова Елена Егоровна

Колесникова Елена Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1957

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1957

Отец: Шнайдер Егор Егорович

Мать: Шнайдер (Майер) Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Сергей Александрович

Рождение ребёнка
12.08.1977

Дочь: Коваленя (Колесникова) Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Колесников Сергей Александрович

Рождение ребёнка
25.04.1980

Дочь: Черноволенко (Колесникова) Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Колесников Сергей Александрович

Рождение ребёнка
13.11.1985

Сын: Колесников Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Колесников Сергей Александрович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.