Колесникова Елена Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.08.1977
Дочь: Коваленя (Колесникова) Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Колесников Сергей Александрович
Рождение ребёнка
25.04.1980
Дочь: Черноволенко (Колесникова) Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Колесников Сергей Александрович
Рождение ребёнка
13.11.1985
Сын: Колесников Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Колесников Сергей Александрович