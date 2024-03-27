(Махмутова) Зибайка
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Кантимера Сын Бикбай
Отец ребёнка: Бахтияров Кантимер
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Бахтияров Кантимер
Рождение ребёнка
1789
Сын: Кантимера Сын Мрясь (Мирас)
Отец ребёнка: Бахтияров Кантимер
Смерть
1789