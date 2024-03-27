(Махмутова) Зибайка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Махмутова) Зибайка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Кантимера Сын Бикбай

Отец ребёнка: Бахтияров Кантимер

Рождение ребёнка
1777

Сын: Кантимера Сын Субхангул

Отец ребёнка: Бахтияров Кантимер

Рождение ребёнка
1789

Сын: Кантимера Сын Мрясь (Мирас)

Отец ребёнка: Бахтияров Кантимер

Смерть
1789

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