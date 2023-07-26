Немудров Фёдор (Феодор) Агапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немудров Фёдор (Феодор) Агапович

Место рождения

Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.06.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1880

Отец: Немудров Агап Тимофеевич

Мать: Немудрова Анна Александровна

Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немудрова (Белова) Олимпиада Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Бракосочетание
15.10.1900

Жена: не указана

1900-1901
Рождение ребёнка
12.11.1901

Сын: Немудров Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Немудрова (Белова) Олимпиада Степановна

Рождение ребёнка
04.06.1905

Сын: Немудров Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Немудрова (Белова) Олимпиада Степановна

Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.11.1907

Дочь: (Немудрова) Клавдия Фёдоровна

Мать ребёнка: Немудрова (Белова) Олимпиада Степановна

Рождение ребёнка
11.05.1909

Сын: Немудров Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Немудрова (Белова) Олимпиада Степановна

Рождение ребёнка
16.11.1909

Дочь: (Немудрова) Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Немудрова (Белова) Олимпиада Степановна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Городнова (Немудрова) Елизавета Фёдоровна

Мать ребёнка: Немудрова (Белова) Олимпиада Степановна

Смерть
Неизвестно

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