Немудров Фёдор (Феодор) Агапович
Место рождения
Дата рождения04.06.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1880
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Бракосочетание
15.10.1900
Жена: не указана
1900-1901
Рождение ребёнка
12.11.1901
Мать ребёнка: Немудрова (Белова) Олимпиада Степановна
Рождение ребёнка
04.06.1905
Сын: Немудров Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Немудрова (Белова) Олимпиада Степановна
Рождение ребёнка
23.11.1907
Дочь: (Немудрова) Клавдия Фёдоровна
Мать ребёнка: Немудрова (Белова) Олимпиада Степановна
Рождение ребёнка
11.05.1909
Сын: Немудров Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: Немудрова (Белова) Олимпиада Степановна
Рождение ребёнка
16.11.1909
Дочь: (Немудрова) Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Немудрова (Белова) Олимпиада Степановна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Городнова (Немудрова) Елизавета Фёдоровна
Мать ребёнка: Немудрова (Белова) Олимпиада Степановна
Смерть
Неизвестно