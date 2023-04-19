Сенько Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенько Елена Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бухгольц Виктор

Мать: Семёнова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сенько Ян Русланович

Отец ребёнка: Сенько Руслан Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухгольц Дмитрий Русланович

Отец ребёнка: Сенько Руслан Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сенько Илья Русланович

Отец ребёнка: Сенько Руслан Дмитриевич

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