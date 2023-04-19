Сенько Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бухгольц Виктор
Мать: Семёнова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сенько Ян Русланович
Отец ребёнка: Сенько Руслан Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бухгольц Дмитрий Русланович
Отец ребёнка: Сенько Руслан Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сенько Руслан Дмитриевич