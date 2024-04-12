Дикова (Соколова) Зинаида Михайловна
Место рождения
Дата рождения03.10.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1892 ст.
Рождение ребёнка
15.09.1912 ст.
Отец ребёнка: Диков Сергей Николаевич
Булатниково, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Диков Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно