Дикова (Соколова) Зинаида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дикова (Соколова) Зинаида Михайловна

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

03.10.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
15.09.1912 ст.

Сын: Диков Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Диков Сергей Николаевич

Булатниково, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Диков Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Диков Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Диков Сергей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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