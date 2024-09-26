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Куликов Василий Иванович

Место рождения

Шадринск, город Шадринск, Курганская область

Дата рождения

22.03.1888

Дата смерти

Около 1965

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1888

Отец: Куликов Иван Ефимович

Мать: Куликова (Жидкова) Мария Агаповна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Бракосочетание
28.07.1914

Жена: Куликова (Ксенофонтова) Екатерина Васильевна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
09.07.1915

Сын: Куликов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Куликова (Ксенофонтова) Екатерина Васильевна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
22.04.1917

Сын: Куликов Всеволод Васильевич

Мать ребёнка: Куликова (Ксенофонтова) Екатерина Васильевна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
19.08.1919

Сын: Куликов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Куликова (Ксенофонтова) Екатерина Васильевна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
16.09.1928

Сын: Куликов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Куликова (Ксенофонтова) Екатерина Васильевна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Смерть
Около 1965
Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область

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