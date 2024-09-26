Куликов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения22.03.1888
Дата смертиОколо 1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1888
Бракосочетание
28.07.1914
Рождение ребёнка
09.07.1915
Сын: Куликов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Куликова (Ксенофонтова) Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
22.04.1917
Сын: Куликов Всеволод Васильевич
Мать ребёнка: Куликова (Ксенофонтова) Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
19.08.1919
Сын: Куликов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Куликова (Ксенофонтова) Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
16.09.1928
Сын: Куликов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Куликова (Ксенофонтова) Екатерина Васильевна
Смерть
Около 1965
Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область