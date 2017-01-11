Ибрагимова (Тынчерова) Наиля Закировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагимова (Тынчерова) Наиля Закировна

Место рождения

Куликовы Копани, Туркменский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

24.10.1937

Дата смерти

11.01.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1937

Отец: Тынчеров Закир Мухаммаджанович

Мать: Беркутова Хатима Юсуповна

Куликовы Копани, Туркменский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.11.1958

Дочь: Гарифуллина Диляра Рифатовна

Отец ребёнка: Ибрагимов Рифат Абдулхакович

Бракосочетание
25.11.1958

Муж: Ибрагимов Рифат Абдулхакович

Рождение ребёнка
26.07.1960

Сын: Ибрагимов Ильдар Рифатович

Отец ребёнка: Ибрагимов Рифат Абдулхакович

Смерть
11.01.2017

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