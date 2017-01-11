Ибрагимова (Тынчерова) Наиля Закировна
Место рождения
Дата рождения24.10.1937
Дата смерти11.01.2017
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1937
Рождение ребёнка
01.11.1958
Дочь: Гарифуллина Диляра Рифатовна
Отец ребёнка: Ибрагимов Рифат Абдулхакович
Бракосочетание
25.11.1958
Рождение ребёнка
26.07.1960
Сын: Ибрагимов Ильдар Рифатович
Отец ребёнка: Ибрагимов Рифат Абдулхакович
Смерть
11.01.2017