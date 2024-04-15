Романченко Трофим Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романченко Трофим Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
15.07.1901 ст.
Николаевка, Сумська область
Улита Дмитриевна Карпенко
Восприемник
11.02.1902 ст.
Николаевка, Сумська область
Дмитрий Сергеевич Ковалев
Восприемник
20.10.1902 ст.
Николаевка, Сумська область
Неонила Дмитриевна Карпенко
Бракосочетание
25.01.1904 ст.

Жена: Романченко Дарья Моисеевна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-F9P8-L?i=728&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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