Романченко Трофим Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
15.07.1901 ст.
Улита Дмитриевна Карпенко
Восприемник
11.02.1902 ст.
Дмитрий Сергеевич Ковалев
Восприемник
20.10.1902 ст.
Неонила Дмитриевна Карпенко
Бракосочетание
25.01.1904 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-F9P8-L?i=728&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно