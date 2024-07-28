Соловьева (Мелкозерова) Парасковья Никитишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Мелкозерова) Парасковья Никитишна

Место рождения

Ключи, Тагильский округ, Уральская область

Дата рождения

Около 1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Соловьев Степан Андреевич

Отец ребёнка: Соловьев Андрей Васильевич

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Соловьев Иван Андреев

Отец ребёнка: Соловьев Андрей Васильевич

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение
Около 1855 ст.

Отец: Мелкозеров Никита

Мать: не указана

Ключи, Тагильский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Яков Андреев

Отец ребёнка: Соловьев Андрей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
14.10.1874 ст.

Сын: Соловьев Ефим Андреевич

Отец ребёнка: Соловьев Андрей Васильевич

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Соловьева Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Соловьев Андрей Васильевич

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область

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