Соловьева (Мелкозерова) Парасковья Никитишна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847 ст.
Сын: Соловьев Степан Андреевич
Отец ребёнка: Соловьев Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1850 ст.
Отец ребёнка: Соловьев Андрей Васильевич
Рождение
Около 1855 ст.
Отец: Мелкозеров Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соловьев Андрей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1874 ст.
Отец ребёнка: Соловьев Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Соловьева Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Соловьев Андрей Васильевич
Смерть
Неизвестно