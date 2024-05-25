Кашина Неизвестна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКашина Неизвестна

Кашина Неизвестна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кашина Марфа

Отец ребёнка: Кашин Неизвестный

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кашина Калиста

Отец ребёнка: Кашин Неизвестный

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашин Степан

Отец ребёнка: Кашин Неизвестный

Смерть
Неизвестно

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