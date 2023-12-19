Толмачев Александр Егорович
мужской, родился 26.05.1911
умер 1987
Дети
Фролова (Толмачева) Нина Александровна09.05.1937 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1911
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.05.1937
Дочь: Фролова (Толмачева) Нина Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1987