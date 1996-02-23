Ефимов Фома Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Фома Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1931

Дата смерти

23.02.1996

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1931

Отец: Ефимов Василий Кондратьевич

Мать: Анастасия

Рождение ребёнка
25.03.1951

Дочь: Гордеева Дарья Фоминична

Мать ребёнка: Ефимова Василиса Семеновна

Рождение ребёнка
01.02.1953

Сын: Ефимов Клим Фомич

Мать ребёнка: Ефимова Василиса Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.02.1996
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