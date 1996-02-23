Ефимов Фома Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1931
Дата смерти23.02.1996
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1931
Отец: Ефимов Василий Кондратьевич
Мать: Анастасия
Рождение ребёнка
25.03.1951
Дочь: Гордеева Дарья Фоминична
Мать ребёнка: Ефимова Василиса Семеновна
Рождение ребёнка
01.02.1953
Сын: Ефимов Клим Фомич
Мать ребёнка: Ефимова Василиса Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.02.1996