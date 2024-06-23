(Нефёдова) Ефросинья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Нефёдова) Ефросинья

(Нефёдова) Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1877 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нефёдов Василий Терентьевич

Мать: Нефёдова Авдотья Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.