Оглоблин Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Оглоблин (рекрут С 1831) Михаил Агафонович
Мать: ?
Рождение ребёнка
06.01.1846
Дочь: Ромашина Домна Оглоблина
Мать ребёнка: Оглоблина Васса Кузьминична
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Оглоблина Васса Кузьминична
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Оглоблина Васса Кузьминична
Рождение ребёнка
1852
Сын: Оглоблин Степан Сергеевич
Мать ребёнка: Оглоблина Васса Кузьминична
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Оглоблина Васса Кузьминична
Рождение ребёнка
1857
Сын: Оглоблин Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Оглоблина Васса Кузьминична
Смерть
Неизвестно