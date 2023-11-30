Комаров Роман Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.05.1994
Жена: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.11.1994
Дочь: Комарова Анна Романовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.11.1999
Дочь: Комарова Екатерина Романовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.08.2004
Сын: Комаров Александр Романович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности