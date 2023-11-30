Комаров Роман Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаров Роман Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.05.1994

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.11.1994

Дочь: Комарова Анна Романовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.11.1999

Дочь: Комарова Екатерина Романовна

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Рождение ребёнка
06.08.2004

Сын: Комаров Александр Романович

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