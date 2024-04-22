Разваляев Харитон Ильич
Место рождения
Дата рождения25.07.1911 ст.
Дата смерти03.08.1911 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1911 ст.
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.244 43-87 25.
Крещение
31.07.1911 ст.
Восприемники: крестьянин того же села Никонор Иванович Разваляев и крестьянская девица того же села Феодора Федоровна Тихонова.
Смерть
03.08.1911 ст.
От слабости. ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.244 108-134 16.
Похороны
04.08.1911 ст.