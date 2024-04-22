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Разваляев Харитон Ильич

Место рождения

Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

25.07.1911 ст.

Дата смерти

03.08.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1911 ст.

Отец: Разваляев Илья Иванович

Мать: Разваляева Лукерья Федоровна

Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.244 43-87 25.
Крещение
31.07.1911 ст.
Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
Восприемники: крестьянин того же села Никонор Иванович Разваляев и крестьянская девица того же села Феодора Федоровна Тихонова.
Смерть
03.08.1911 ст.
Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
От слабости. ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.244 108-134 16.
Похороны
04.08.1911 ст.
Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
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