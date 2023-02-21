Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1783 и 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1801 и 1802
Сын: Долгополый Моисей Кириллов
Отец ребёнка: Долгополый Кирилл
Рождение ребёнка
Между 1809 и 1810
Сын: Долгопол Савва Кириллович
Отец ребёнка: Долгополый Кирилл
Рождение ребёнка
Между 1812 и 1813
Дочь: Марина Кирилловна
Отец ребёнка: Долгополый Кирилл
Рождение ребёнка
Между 1815 и 1816
Дочь: Агафия Кирилловна
Отец ребёнка: Долгополый Кирилл
Рождение ребёнка
Между 1823 и 1824
Дочь: Степанида Моисеевна
Отец ребёнка: Долгополый Моисей Кириллов
Рождение ребёнка
Между 1825 и 1826
Сын: Долгополый Трофим Моисеев
Отец ребёнка: Долгополый Моисей Кириллов
Рождение ребёнка
Между 1830 и 1832
Дочь: Наталия Моисеевна
Отец ребёнка: Долгополый Моисей Кириллов
Смерть
Неизвестно