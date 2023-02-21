Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1783 и 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1783 и 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1801 и 1802

Сын: Долгополый Моисей Кириллов

Отец ребёнка: Долгополый Кирилл

Голенка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Между 1809 и 1810

Сын: Долгопол Савва Кириллович

Отец ребёнка: Долгополый Кирилл

Голенка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Между 1812 и 1813

Дочь: Марина Кирилловна

Отец ребёнка: Долгополый Кирилл

Голенка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Между 1815 и 1816

Дочь: Агафия Кирилловна

Отец ребёнка: Долгополый Кирилл

Голенка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Между 1823 и 1824

Дочь: Степанида Моисеевна

Отец ребёнка: Долгополый Моисей Кириллов

Голенка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Между 1825 и 1826

Сын: Долгополый Трофим Моисеев

Отец ребёнка: Долгополый Моисей Кириллов

Голенка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Между 1830 и 1832

Дочь: Наталия Моисеевна

Отец ребёнка: Долгополый Моисей Кириллов

Голенка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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