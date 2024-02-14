Ильметов Фарит Гумерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльметов Фарит Гумерович

Ильметов Фарит Гумерович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь

Мы используем куки для улучшения работы сайта.