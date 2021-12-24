Макшеев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Макшеев Николай Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Макшеев Иван Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Макшеев Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно