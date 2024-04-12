Мельникова (Заикина) Агафья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Заикина) Агафья Петровна

Место рождения

Ивановка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1882 или 1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 или 1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
11.11.1901

Муж: Мельников Сергей Петрович

Кабаклы, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.11.1902 ст.

Дочь: Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Мельников Сергей Петрович

Васильевка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.11.1904 ст.

Сын: Мельников Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Мельников Сергей Петрович

Васильевка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.06.1910 ст.

Сын: Мельников Илья Сергеевич

Отец ребёнка: Мельников Сергей Петрович

Васильевка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.07.1912 ст.

Дочь: Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Мельников Сергей Петрович

Васильевка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.05.1914 ст.

Сын: Мельников Харитон Сергеевич

Отец ребёнка: Мельников Сергей Петрович

Васильевка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.12.1916 ст.

Сын: Мельников Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Мельников Сергей Петрович

Васильевка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.09.1921

Сын: Мельников Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Мельников Сергей Петрович

Васильевка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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