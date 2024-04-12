Сумарокова (Андрианова) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумарокова (Андрианова) Александра Григорьевна

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Место рождения

Торлопово, Пятницкая волость, Звенигородский уезд

Дата рождения

1914 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

Около 1887 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914 ст.

Отец: Андрианов Григорий Никитич

Мать: Андрианова Мария Ивановна

Торлопово, Пятницкая волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грязнов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грязнов Юрий Яковлевич

Отец ребёнка: Грязнов Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грязнов Яков

Смерть
Неизвестно
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