Сумарокова (Андрианова) Александра Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1914 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грязнов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Грязнов Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грязнов Яков
Смерть
Неизвестно