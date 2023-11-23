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Смирнов Иоанн Кузьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1728 г.р.

Мать

1731 г.р.

Жена

1768 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
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Рождение
1766

Отец: Кузьма Игнатьев

Мать: Пелагея Алексеева

Смирнов Иоанн Кузьмич (1766 — ?) Родился в семье дьякона села Тутанова Пошехонского уезда Кузьмы Игнатьевича. С 1795 года — священник в том же селе. Жена его Прасковья Никитична (1768-?), дочь священн... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Никитина

Смерть
Неизвестно

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