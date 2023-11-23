Смирнов Иоанн Кузьмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Кузьма Игнатьев
Мать: Пелагея Алексеева
Смирнов Иоанн Кузьмич (1766 — ?) Родился в семье дьякона села Тутанова Пошехонского уезда Кузьмы Игнатьевича. С 1795 года — священник в том же селе. Жена его Прасковья Никитична (1768-?), дочь священн... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Никитина
Смерть
Неизвестно