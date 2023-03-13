Гринченко (яро)слава Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.?
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гринченко) Дарья
Мать ребёнка: Гринченко Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гринченко Мария
Мать ребёнка: Гринченко Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гринченко Алексей
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гринченко Ольга
Рождение ребёнка
10.01.1991
Сын: Гринченко Максим
Мать ребёнка: Гринченко Ольга