Семенов Магомет Норшикович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Магомет Норшикович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1955

Дата смерти

13.08.1983

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1955

Отец: Семенов Нёрчук Ибрагимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.12.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.08.1983
Рождение ребёнка
1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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