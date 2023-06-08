Семенов Магомет Норшикович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1955
Дата смерти13.08.1983
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1955
Отец: Семенов Нёрчук Ибрагимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.12.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.08.1983
Рождение ребёнка
1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности