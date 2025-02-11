Бардинов Степан 1718 — найти родственников по фамилии на Familio

Бардинов Степан

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1718, Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

умер Неизвестно

Отец
Бардинов ВасилийОколо 14.09.1695 г.р.
Супруги
Бардинов Варвара1713 г.р.
Дети
Бардинов Никита1753 г.р.
(Бардинов) Марья1758 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Бардинов Василий

Мать: не указана

Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бардинов Варвара

Рождение ребёнка
1753

Сын: Бардинов Никита

Мать ребёнка: Бардинов Варвара

Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Бардинов) Марья

Мать ребёнка: Бардинов Варвара

Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Бардинов) Степанида

Мать ребёнка: Бардинов Варвара

Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
Неизвестно

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