Бардинов Степан
мужской, родился 1718, Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
умер Неизвестно
ОтецБардинов ВасилийОколо 14.09.1695 г.р.
Супруги
Бардинов Варвара1713 г.р.
Дети
Бардинов Никита1753 г.р.
(Бардинов) Марья1758 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Бардинов Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бардинов Варвара
Рождение ребёнка
1753
Сын: Бардинов Никита
Мать ребёнка: Бардинов Варвара
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Бардинов) Марья
Мать ребёнка: Бардинов Варвара
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Бардинов) Степанида
Мать ребёнка: Бардинов Варвара
Смерть
Неизвестно